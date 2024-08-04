Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

3 августа авиакомпания Turkish Airlines не смогла зарегистрировать 38 пассажиров на рейс ТК 3749, который следовал из Казани в Анталью.

Рейс осуществлялся лоукостером AnadoluJet (Ajet). По информации представителя авиакомпании, самолет, прибывший из Турции, оказался меньшей вместимости. В результате, вылет в Анталью задержался на 7 часов — с 12:40 его отбытие перенесли на 19:53, а часть пассажиров осталась на земле. Из 38 человек, только 11 смогли вылететь в Турцию на следующий день с пересадкой в Стамбуле. Их билеты были переоформлены на рейс ТК 428, который также опоздал на 8 часов.

По словам турагента, остальные 27 пассажиров до сих пор не вылетели и остаются без информации от авиакомпании. Некоторые из них вернулись домой, а другие ждут в аэропорту. Туркомпания ранее уже сталкивалась с серьезными сбоями в обслуживании рейсов.

Ситуация с рейсом стала ярким примером проблем, с которыми сталкиваются пассажиры при перелетах с авиакомпаниями, особенно в условиях увеличенного спроса на летние маршруты. Случай, когда самолет оказался меньшей вместимости, поднимает важные вопросы о планировании и управлении флота. Пассажиры, оказавшиеся в сложной ситуации, лишились не только времени, но и значительной части запланированного отдыха.

Авиакомпании должны предусматривать непредвиденные ситуации, включая альтернативные маршруты и информирование клиентов. Опыт других авиаперевозчиков показывает, что внимательное отношение к пассажирам в критических ситуациях может существенно изменить их восприятие сервиса. В итоге, урегулирование подобного рода инцидентов будет иметь решающее значение для будущего Turkish Airlines и ее партнеров.