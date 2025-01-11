Около 3,26 млн кв. метров жилья пойдут под сдачу в Татарстане в 2025 году

Министр строительства Марата Айатуллина представил на встрече в Доме правительства РТ план по возведению жилого пространства в республике на текущий год, предусматривающий постройку 3,26 млн квадратных метров.



На встрече присутствовали представители высшего руководства РТ, включая премьер-министра Алексея Песошина.



Аятуллин упомянул, что в 2025 году в РТ реализуют ещё несколько программ по строительству. 1,416 млн квадратных метров отведены под частную жилую застройку, 1,683 млн — под многоквартирные дома, а 162 тысячи — для ипотеки.



Ещё продолжаются проекты по раздаче квартир и домов определенных категорий граждан.