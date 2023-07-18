Оказался местным жителем: в Татарстане задержали мужчину, разгромившего 29 могил

В Татарстане 17 июля задержали подозреваемого в повреждении 29 надгробий на кладбище

Накануне, 17 июля, глава Алексеевского муниципального района Татарстана Сергей Демидов в своем телеграм-канале рассказал, что на местном православном кладбище неизвестные разгромили 29 могильных памятников.

Позже пресс-служба МВД по РТ сообщали, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в повреждении порядка 30 надгробий. Как оказалось, это был местный житель 1993 года рождения.

Как следует из данных ведомства, в момент задержания у мужчины наблюдались явные признаки наркотического опьянения. Он был направлен на медицинское освидетельствование. Все материалы по делу были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.