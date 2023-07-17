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«Обязательно будут наказаны»: вандалы разгромили кладбище в Алексеевском районе

Вандалы 17 июля разгромили кладбище в Алексеевском районе Татарстана
«Обязательно будут наказаны»: вандалы разгромили кладбище в Алексеевском районе

Телеграм-канал Сергея Демидова

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Глава Алексеевского муниципального района Татарстана Сергей Демидов в своем телеграм-канале поделился ужасной новостью - на православном кладбище неизвестные разгромили 29 могильных памятников.

- Чудовищный вандализм, иначе этот поступок не назовешь, шокирует. В нашем районе все живут в дружбе и уважении друг к другу, - отметил Демидов.

Глава Татарстана Рустам Нургалиевич дал поручение оперативно произвести все необходимые для восстановления надгробий работы. Правоохранители приступили к работу по поиску виновных. Сергей Демидов отметил, что они обязательно будут наказаны.

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