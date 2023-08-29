Новости Татарстана
· Полина Модестова

Оказались под горой грунта: в Татарстане трех рабочих засыпало при строительстве дороги

В Татарстане 29 августа при строительстве дороги засыпало трех рабочих
Оказались под горой грунта: в Татарстане трех рабочих засыпало при строительстве дороги

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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В Татарстане трое дорожных рабочих оказались засыпаны грунтов. На данный момент прокуратурой проводится проверка по факту случившегося.

Трагический инцидент имел место на 78-м километре трассы Шали - Бавлы в Новошешминском районе Татарстана. Произошло это сегодня, 29 августа, приблизительно в 11 часов утра. Дорожных рабочих засыпало грунтом при производстве.

На место происшествия выехал прокурор Новошешминского района Руслан Гизятов. Была организована проверка соблюдения требований охраны труда. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. Расследование было взято на контроль в районной прокуратуре.

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