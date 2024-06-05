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Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Восхождение началось 2 июня

Челны ТВ

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Участники экспедиции из Набережных Челнов Татарстана взобрались на Эльбрус. Покорители поднялись на высоту в 5642 м.

В группы бывший заместитель министра транспорта РТ Тимур Никонов, блогер и шоумен Артур Королев, Сергей Башкиров Илья Ложкин, Рустам Гараев и Марат Садыков.

Восхождение началось 2 июня.

Татарстанцы экспедиции подняли на вершину флаг республики, чак-чак, тюбетейку, а также 3 килограмма земли с родных просторов.

За все время восхождения лишь одному человеку понадобилась помощь медиков, у участника случился отек легких, пишут "Челны ТВ".

Ранее мы писали о том, что в Казанском Кремле 3 июня открылась выставка «Ирбис.Кошка-невидимка».

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