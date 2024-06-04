В Казанском Кремле 3 июня открылась выставка «Ирбис.Кошка-невидимка».
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В Казанском Кремле 3 июня прошло открытие выставки «Ирбис.Кошка-невидимка». Мероприятие организовала Межрегиональная Ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» при поддержке Правительства РТ.
Всего в городе представлены 7 мультитач-объектов. Экспозиции можно потрогать и даже послушать. Выставка была организована для привлечения внимания к исчезновению снежного барса в РФ. В России их осталось не больше 87 особей.
«Мы выражаем огромную признательность и благодарность Правительству Республики Татарстан и лично Раису Р.Н.Минниханову за неоценимую помощь и поддержку. Надеюсь, жителям и гостям Казани понравится выставка: мы старались сделать ее интересной для людей всех возрастов», - отметил Председатель общего собрания Ассоциации Узденов Али.
Ранее выставку организовывали в Московском зоопарке и в Нижнем Новгороде.
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