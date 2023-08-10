Обрушилась одна из плит: аварийный мост через Суксинку в Татарстане отремонтируют за 79 миллионов

Аварийный мост с обрушением через Суксинку в Татарстане отремонтируют за 79 млн рублей

В Тукаевском районе Татарстана в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет выполнен ремонт моста через реку Суксинка, длина которого 50,5 метра. Располагается он на автодороге Набережные Челны - Бурды. Всего на ремонт направили 79 миллионов рублей, сообщает «ТАТАР-ИНФОРМ».

В Миндортрансе РТ отметили, что в прошлом году на мосту обрушилась одна из плит проезжей части, а также разрушились узлы опирания ряда плит на главные балки. Были и повреждены связи между металлическими главными фермами. В связи с этим было принято решение о проведении ремонтных работ на искусственном сооружении.

На данный момент рабочие завершили ремонт первой и третьей опоры, а также заменили опорные части и установили новую плиту проезжей части из монолитного железобетона. Сейчас проводится замена металлического тротуара.

Напомним, что в Набережных Челнах недавно сообщили о приближающемся открытии моста реки Мелекеска. Глава города осмотрел объект и заявил, что движение по нему откроют уже в эту субботу, 12 августа.