Новости Татарстана
· Полина Модестова

Обрушилась одна из плит: аварийный мост через Суксинку в Татарстане отремонтируют за 79 миллионов

Аварийный мост с обрушением через Суксинку в Татарстане отремонтируют за 79 млн рублей
Обрушилась одна из плит: аварийный мост через Суксинку в Татарстане отремонтируют за 79 миллионов

Оксиния Самринова

Подписаться в Telegram

В Тукаевском районе Татарстана в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет выполнен ремонт моста через реку Суксинка, длина которого 50,5 метра. Располагается он на автодороге Набережные Челны - Бурды. Всего на ремонт направили 79 миллионов рублей, сообщает «ТАТАР-ИНФОРМ».

В Миндортрансе РТ отметили, что в прошлом году на мосту обрушилась одна из плит проезжей части, а также разрушились узлы опирания ряда плит на главные балки. Были и повреждены связи между металлическими главными фермами. В связи с этим было принято решение о проведении ремонтных работ на искусственном сооружении.

На данный момент рабочие завершили ремонт первой и третьей опоры, а также заменили опорные части и установили новую плиту проезжей части из монолитного железобетона. Сейчас проводится замена металлического тротуара.

Напомним, что в Набережных Челнах недавно сообщили о приближающемся открытии моста реки Мелекеска. Глава города осмотрел объект и заявил, что движение по нему откроют уже в эту субботу, 12 августа.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

А ведь люди так живут: в Казани можно купить квартиру за 1 млн рублей

Интересное в Казани

22 часа назад

Идеальный пикник: чек-лист того, что нужно взять с собой в парк Черное озеро в Казани

служба против тараканов москва

Новости Казани

день назад

Кружил в небе четыре часа: над Казанью заметили самолет-ретранслятор

Интересное в Казани

2 дня назад

Планирую строить из дерева: какой материал выбрать?

3 д визуализация в Екатеринбурге

Новости Казани

23 часа назад

Общая сумма достигает 250 тысяч: в Казани изберут меру пресечения главе медколледжа

Лонгриды

час назад

Татарстан вновь накроет разрушительный ураган? какая погода ждёт жителей республики в августе

Новости Татарстана

19 часов назад

Объем выдачи ипотеки в Татарстане вырос на 40%

Новости Казани

день назад

Выполнят переустройство инженерных сетей: в Казани перекроют движение по улице Фучика

Новости Казани

22 часа назад

Расположат обломки исторических надгробий: в Казани появится новая пешеходная улица со смотровыми
Новости Казани
день назад

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Важное в РТ

17 минут назад

Объем кредитования ИП и ООО сегмента малого бизнеса в первом полугодии 2023 года в Приволжье составил более 25,5 млрд рублей

Интересное в Казани

19 часов назад

Обзор на пригород Казани: какой район выбрать для собственного дома?

Новости Татарстана

час назад

Обрушилась одна из плит: аварийный мост через Суксинку в Татарстане отремонтируют за 79 миллионов

Новости Татарстана

2 часа назад

Стоимость проекта - больше трех миллионов: в Татарстане отреставрируют одно из зданий обсерватории Энгельгардта
Самый красивый звездопад в году: стало известно, когда жителям Казани будет доступно невероятное зрелище
Новости Татарстана
час назад

Самый красивый звездопад в году: стало известно, когда жителям Казани будет доступно невероятное зрелище

Новости Татарстана

2 часа назад

Год не обошелся без потрав: в восьми районах РТ зафиксировали мор пчел

Новости Татарстана

3 часа назад

Необходимо заранее выбирать маршрут: на трассе «Казань — Оренбург» ограничили скорость и сузили проезжую часть

Новости Казани

3 часа назад

Нашли видео в интернете: в Казани бизнесмен получил штраф за дискредитацию армии РФ
Признали аварийным: в Казани на Хлебозаводской один из домов будут сносить
Новости Казани
час назад

Признали аварийным: в Казани на Хлебозаводской один из домов будут сносить