Обещал не штрафовать водителей: в Татарстане задержали начальника спецбатальона ГИБДД

В Татарстане в сентябре 2023 года задержали начальника спецбатальона ГИБДД за взятку

Начальник «трассовой» роты спецбатальона ГИБДД Руслан Шаймарданов был задержан, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на собственные источники. Известно, что его отделение курирует транспортное движение и перевозки по республиканским трасса. Оно дислоцируется в Альметьевске

Сообщается, что задержан Шаймарданов был в субботу, 9 сентября. Он подозревается в получении взятки от директора компании ООО «УТТ-Трубострой». По версии следкома, взятка была получена в 2016 году в виде строительных материалов на сумму в 269 тысяч рублей. В обмен же задержанный обещал, что не будет штрафовать водителей вышеуказанной компании.

В результате происшествие было оценено по части 5 статьи 290 УК РФ и майору Шаймарданову грозит до 12 лет лишения свободы. Мера пресечения ему будет избрана сегодня.