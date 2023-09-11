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· Полина Модестова

Обещал не штрафовать водителей: в Татарстане задержали начальника спецбатальона ГИБДД

В Татарстане в сентябре 2023 года задержали начальника спецбатальона ГИБДД за взятку
Обещал не штрафовать водителей: в Татарстане задержали начальника спецбатальона ГИБДД

pixabay

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Начальник «трассовой» роты спецбатальона ГИБДД Руслан Шаймарданов был задержан, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на собственные источники. Известно, что его отделение курирует транспортное движение и перевозки по республиканским трасса. Оно дислоцируется в Альметьевске

Сообщается, что задержан Шаймарданов был в субботу, 9 сентября. Он подозревается в получении взятки от директора компании ООО «УТТ-Трубострой». По версии следкома, взятка была получена в 2016 году в виде строительных материалов на сумму в 269 тысяч рублей. В обмен же задержанный обещал, что не будет штрафовать водителей вышеуказанной компании.

В результате происшествие было оценено по части 5 статьи 290 УК РФ и майору Шаймарданову грозит до 12 лет лишения свободы. Мера пресечения ему будет избрана сегодня.

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