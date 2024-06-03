Нюша не станет делить имущество при разводе с казанским бизнесменом Сивовым
NYUSHA
Певица Нюша и казанский бизнесмен и экс-чиновник Игорь Сивов не станут делить имущество во время развода, потому что им нечего делить, пишет телеграм-канал SHOT.
У Анны Шурочкиной имеется своя квартира на Карамышевской набережной площадью 159 кв. м.
У мужчины - квартира в Казани. Жилье у всех было куплено до брака. К тому же машин у них тоже нет. Именно поэтому делить бывшим супругам нечего.
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