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В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

Работники учреждения сообщили, что родители птенчика ухаживают за ним

Казанский Зооботсад

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В казанском зоопарке у канадских казарок появился птенец. Кроха родился полтора месяца назад. Малыш уже окреп и стал очень активным. Сейчас он есть тертую морковь, комбикорм, творог и многое другое.

Работники учреждения сообщили, что родители птенчика ухаживают за ним. Местные орнитологи тоже наладили контакт с новым жителем зоопарка.

Канадские казарки известны тем, что они умеют строить долгосрочные отношения и владеют сложными брачными ритуалами. Самцы во время ухаживаний прогоняют конкурентов своими жестами и издают звуки для привлечения противоположного пола.

Ранее мы писали о том, что власти планируют запустить новые рейсы по авиамаршруту Казань – Москва – Казань. Полеты начнутся уже с 5 июля и продлятся до 25 октября 2024 года. Перелеты будут осуществлять современные лайнеры SSJ-100 из России.

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