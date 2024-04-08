Нижнекамца в Татарстане осудили за угрозу убийством игрушечным пистолетом

Нижнекамца осудили за угрозу убийством при использовании игрушечного пистолета
В Нижнекамске Татарстана мужчина угрожал убийством своему соседу с игрушечным пистолетом.
Агрессор был пьян, когда приставил игрушечное оружие к виску пострадавшего. К счастью, сосед не пострадал, так как знакомый вмешался в ситуацию и разнял участников конфликта.
Во время судебного разбирательства потерпевший рассказал, что он был напуган и не отличил игрушку от настоящего оружия, потому что сосед был очень агрессивен.
Обвиняемый заявил, что купил игрушечный пистолет, чтобы отпугивания собак. Мужчине назначили наказание в виде 1 года условно с испытательным сроком на 1 год, однако смягчающей причины в виде многодетности подсудимого, горсуд уменьшил срок наказания до 11 месяцев условно.
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