53-летний татарстанец в поселке Урняк поджег диван сигаретой и умер

53-летний татарстанец поджег диван сигаретой и умер
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
В Зеленодольском районе Татарстана 53-летний мужчина умер в результате пожара в доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
По информации ведомства, все случилось ночью 7 апреля 2024 года. В экстренные службы поступили сведения о возгорании загорелся частного дома в п. Урняк. Спасатели на месте установили, что пожар начался на дивана. Площадь горения - 2 кв. м.
Пожарные увидели, что в доме был мужчина 1971 г. р.. Потерпевшего вынесли из здания и передали бригаде скорой. Медики пытались его спасти, однако ничего не вышло, он умер.
В МЧС РФ сообщили, что причина возгорания - сигарета.
Ранее мы писали о том, что 3 человека погибли в ДТП на 115 км трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань.
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