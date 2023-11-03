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Ни капли мяса, сплошная соя: Роскачество назвало марки колбас, которые не стоит брать даже по акции

Ни капли мяса, сплошная соя: Роскачество назвало марки колбас, которые не стоит брать даже по акции

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Роскачество провело исследование, в результате которого были определены российские марки колбасы, нерекомендованные для покупки и употребления, сообщает progorodsamara.ru.

В ходе исследования экспертами Роскачества было установленно, что торговые бренды из России "Дмитрогорский продукт", "Стародворские колбасы", "Йола агрохолдинг", "Губернская мясная компания" и "Егорьевская", обманывают российских потребителей, так как продают фальсификат. Специалисты Российской системы качества обнаружили в составах колбасы под вышеназванными марками наличие натуральных красителей и антибиотиков, следы ДНК птицы, а также неверную информацию об ингредиентах на упаковке: недостаток заявленного в маркировке количества жира и белков.

Гражданам России рекомендуется избегать покупки колбасы вышеперечисленных брендов, так как их продукты являются вредными для употребления в пищу.

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