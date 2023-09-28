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Несут ответственность за сохранность: школы Татарстана обеспечены учебниками на новый учебный год

Школы Татарстана обеспечены учебниками на 2023-2024 учебный год
Несут ответственность за сохранность: школы Татарстана обеспечены учебниками на новый учебный год

Екатерина Елисеева

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На начало 2023-2024 учебного года в РТ все школьники обеспечены всеми необходимыми учебниками. Отмечается, что средняя стоимость одного учебного пособия - около 750 рублей, о чем «БИЗНЕС Online» сообщила Алсу Мухаметова, руководитель пресс-службы минобрнауки РТ.

Напомним, что ранее Валентина Матвиенко, спикер Совфеда, заявила о нехватке школьных учебников в ряде регионов, а также отметил высокие цены на них. Она заявила, что такая проблема является системной, так как новые учебники попросту не успели напечатать и поставить, а цены на них взлетели.

Пресс-секретарь минобрнауки РТ сообщила, что с 2023 года ответственность за комплектование и сохранность учебников несут руководители образовательных организаций. Они же заключают госконтракты на поставку книг. Школа также сама определяет и список учебных пособий, которые необходимы обучающимся.

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