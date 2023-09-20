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Необходимо заранее подать план полета: Татарстан примет участие в эксперименте с сельскохозяйственными дронами

Татарстан примет участие в эксперименте с сельскохозяйственной беспилотной авиацией
Необходимо заранее подать план полета: Татарстан примет участие в эксперименте с сельскохозяйственными дронами

Яна Лаушкина

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Татарстан и еще 11 субъектов РФ стали участникам эксперимента по использованию беспилотной авиации в сельском хозяйстве. Решение было принято премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Предполагается, что дроны будут помогать в борьбе с вредителями.

Как сообщает «Ъ-Казань», ранее беспилотники в республики были задействованы только в мониторинге посевов. Для обработки же полей использовалась малая авиаций. Напомним, что в Татарстане был введен запрет на полеты беспилотников с конца 2022 года в связи с проведением спецоперации. За нарушение такого запрета компании могут получить серьезный штраф - до 0,5 миллиона рублей.

Во время проведения эксперимента по использованию доронов для нужд сельского хозяйства в РТ будут действовать особые условия регулирования. Такая мера позволит выполнять полеты без лишней нормативной нагрузки и сделает работы с агрохимикатами наиболее безопасными для людей. Участники эксперимента должны будут заранее подавать план полета, а также застраховать гражданскую ответственность за нанесение вреда как здоровью, так и имуществу третьих лиц.

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