Не учтут при определении доходов: в Татарстане дети бойцов СВО получат по 20 тысяч рублей

В Татарстане дети бойцов СВО получат выплаты в размере 20 тысяч рублей

В Татарстане планируют упростить подачу документов, которые необходимы для получения единовременной выплаты для детей военнослужащих, участвовавших ранее или же участвующих прямо сейчас в спецоперации. Размер выплаты составит 20 тысяч рублей, говорится в проекте постановления Кабмина РТ, разработанного Минтруда республики.

Сумму выплаты не будут учитывать при определении доходов семьи при получении других видов поддержки.

Военным комиссариатом РТ, Росгвардией и МВД по РТ будет формироваться список лиц, которые имеют право на получение данной выплаты. Сообщается, что рассчитывать на нее смогут дети мобилизованных, контрактников, служащих в национальной гвардии РФ и принимавших участие в СВО, а также сотрудники МВД по Татарстану и Управления Федеральной службы безопасности РФ по РТ, которых также направили в зону проведения СВО.

В список включат и граждан, которые были призваны, либо же заключили контракт на территории другого субъекта РФ, но имели место жительства РТ на день приказа.