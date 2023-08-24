Начнут в сентябре: в Татарстане снимут фильм о финской войне

В Татарстане в сентябре 2023 году начнут снимать кино о финской войне

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил в своем телеграм-канале, что в планах - на территории района снять фильм «Немая кукушка». Он уже был одобрен министерством культуры России. В ленте будет показана история события Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Съемки начнутся в конце сентября 2023 ода.

Глава района написал у себя в телеграм-канале, что он уже провел встречу с художником-постановщиком Альбертом Хашпером и Ринатом Исмаиловым, во время которой они обсудили локации съемок. Он отметил, что Зеленодольский район обладает уникальными природными данными и самобытностью, что будет отражено в сюжете картины.