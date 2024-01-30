Автобус с 10 пассажирами попал в ДТП на трассе под Казанью

В верхнеуслонском районе Татарстана произошло серьезное ДТП, в котором автобус столкнулся с грузовиком. По данным МЧС России по РТ, есть пострадавшие.

Инцидент произошел в 9:40 на 24-м километре трассы Р241, связывающей Казань и Ульяновск, рядом с деревней Татарское Макулово. Причина аварии на данный момент устанавливается. Данные приводит «БИЗНЕС Online».

«Лобовое столкновение автобуса и грузового автомобиля привело к пострадавшим. Конкретное число пострадавших уточняется», — сообщили в МЧС.

По информации Госавтоинспекции РТ, водитель вахтового автобуса «ПАЗ» столкнулся со стоящим грузовиком Mercedes-Benz. В момент аварии в салоне автобуса находилось 10 человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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