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· Артем Акчурин

СКР подозревает племянника Талгата Абдуллина в уклонении от уплаты налогов

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За уклонение от уплаты налогов было возбуждено уголовное дело на Азата Абдуллина (племянника бывшего руководители Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина) и его бизнес-партнера Ильнара Валиева. Сообщает «БИЗНЕС Online».

По версии следствия, Абдуллин и Валиев предоставили ложные сведения в налоговой декларации ООО «ТК Кара Алтын» за 2017 год, включив фиктивные сделки с 12 контрагентами. В результате, следователи пришли к выводу, что компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 104 миллионов рублей (в том числе около 66 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и оставшийся остаток - налог на прибыль).

На прошлой неделе были проведены обыски в офисе компании, а также в офисе дочерней фирмы - ООО «7 озер». В интервью с корреспондентом, сам Абдуллин заявил, что подозрения возникли из ниоткуда.

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