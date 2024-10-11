На трассе М7 в Мензелинском районе в ДТП погибли 2 человека и 9 пострадали
Екатерина Елисеева
По предварительной информации, автобус столкнулся с другим автобусом, который курсировал из Уфы в Челны. Об этом "Татар-информу" сообщили свидетели аварии. Известно, что в первом транспорте было 12 человек.
Пострадали несколько людей, есть потерпевшие.
В прокуратуре Татарстана рассказали, что 11 октября 2024 года, на 1100 километре трассы М7 «Волга» случилось жуткое ДТП с участием 2 автобусов.
Для установления обстоятельств случившегося на место выехал и. о. прокурора Мензелинского района РТ Тимур Габдуллин. Началась проверка.
По сведениям Mash Iptash, 2 человека погибли и 9 пострадали в ДТП под Мензелинском.
Во втором автобусе находился лишь водитель. От удара улетел в кювет. Первый перегородил дорогу.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане водитель автомобиля Hyundai вылетел в кювет и умер.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань