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На трассе М7 в Мензелинском районе в ДТП погибли 2 человека и 9 пострадали

Для установления обстоятельств случившегося на ...

Екатерина Елисеева

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По предварительной информации, автобус столкнулся с другим автобусом, который курсировал из Уфы в Челны. Об этом "Татар-информу" сообщили свидетели аварии. Известно, что в первом транспорте было 12 человек.

Пострадали несколько людей, есть потерпевшие.

В прокуратуре Татарстана рассказали, что 11 октября 2024 года, на 1100 километре трассы М7 «Волга» случилось жуткое ДТП с участием 2 автобусов.

Для установления обстоятельств случившегося на место выехал и. о. прокурора Мензелинского района РТ Тимур Габдуллин. Началась проверка.

По сведениям Mash Iptash, 2 человека погибли и 9 пострадали в ДТП под Мензелинском.

Во втором автобусе находился лишь водитель. От удара улетел в кювет. Первый перегородил дорогу.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане водитель автомобиля Hyundai вылетел в кювет и умер.

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