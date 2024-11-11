На трассе М12 в РТ открылся допсъезд

В РТ на 822 километре автодороги М12 «Восток» окончено возведение допсъезда. По этой трассе можно будет выехать на дорогу Р239 Казань-Оренбург со стороны Шали в сторону Оренбурга. Об этом рассказали в «Автодоре».

В сообщении сказано, что теперь есть возможность путем еще 2 разворотов проехать в Казань.

Кроме того. известно, что проезжая часть от Москвы до Казани открылась еще в конце 2023 года. По сведениям государственной компании, проект уже показал, насколько он эффективен – число туристов в РТ увеличилось на 88%.

Помимо этого, стартовало развитие других участков за счет притока инвестиций.

Возведение дороги М12 все еще продолжается. По приказанию главы государства Владимира Путина в настоящее время проводятся работы по продлению проезжей части от Казани до Екатеринбурга и Тюмени.

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