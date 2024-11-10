В Татарстане планируют построить более 30 ФАПов за 329,5 млн рублей

На территории Татарстана в 34 населенных пунктах построят новые ФАПы. Об этом было объявлено на портале госзакупок.

На эти цели выделено 329,5 миллионов рублей

Завершение строительства запланировано на 1 декабря 2025 года. Новые пункты будут построены в Азнакаевском, Алькеевском, Балтасинском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лениногорском, Лаишевском, Нурлатском, Пестречинском, Сармановском, Тукаевском, Ютазинском и других районах республики.

Финансирование строительства будет осуществляться из федерального и республиканского бюджетов. Главным заказчиком выступает Государственное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана".