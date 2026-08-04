Биржевая цена АИ-95 выросла на 7,52%, достигнув 81,636 тыс. рублей

Как передает ТАСС, 4 августа цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла на 7,52% — до 81,636 тыс. рублей за тонну. Эти данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

В тот же день другие нефтепродукты подешевели: АИ-92 — на 1,7% (до 72,916 тыс. рублей за тонну), летнее дизельное топливо — на 0,25% (до 74,942 тыс. рублей), топочный мазут — на 0,94% (до 18,806 тыс. рублей).

Сжиженные углеводородные газы, напротив, выросли в цене на 2,27% — до 37,609 тыс. рублей за тонну. Уровень АИ-95 оказался близок к рекорду, который был зафиксирован на бирже в 2025 году.