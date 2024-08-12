На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП

По предварительным данным бригады скорой медицинской помощи сообщили, что у водителя переломы лодыжки и стопы.

Авария случилась в Тукаевском районе на трассе Челны — Сарманово, именно там столкнулись автомобили «Лада Калина» и Volkswagen Tiguan.

В дорожном происшествии пострадал 29-летний водитель первого авто. Водитель другой машины отделался только испугом.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты. Правоохранители задержали 3 подозреваемых нарушителей — 39-летнего и 36-летнего мужчин из Елабуги и еще 41-летнего жителя Менделеевска.

Кроме того, мы говорили, что на освещение и светофор для трасс Татарстана выделят 24,9 миллиона рублей. Все необходимые работы продлятся до 22 ноября 2024 года. Денежные средства будут направлены их бюджета города. Тендер появился на сайте государственных закупок.