На станции Тихоново 30 сентября приостановили движение поездов
Екатерина Елисеева
Движение поездов было остановлено на станции Тихоново в РТ после схода одного вагона. Об этом рассказали в телеграм-канале Куйбышевской ж/д.
В сообщении сказано, что пассажиры состава №111 Москва - Круглое Поле будут направлены со станции Тихоново на автобусах до станций Н. Челны и Круглое Поле. Люди, которые находятся в поезде №112 Круглое Поле - Москва со станций Круглое Поле и Н. Челнов смогут доехать на автобусах до ст. Тихоново для посадки в поезд №112 Круглое Поле - Москва".
Кроме того, частично будет скорректирован маршрут поезда №6678 Нижнекамск - Ижевск, до Н. Челнов он ходит по расписанию, а от Челнов до Ижевска отменен.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане 30 сентября 2024 года, вагон грузового поезда сошёл с рельсов.
В Камской транспортной прокуратуре сообщили, что в Татарстане были повреждены элементы верхнего строения ж/д пути.
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