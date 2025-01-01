На пути в Раифу в Татарстане гигантская пробка

Огромная пробка растянулась в настоящее время на пути в Раифу.

Как рассказали свидетели, многие автомобили стоят в заторе уже более часа. Авто становится все больше, вероятно, все хотят оказаться на фестивале ледовых скульптур, пишет телеграм-канал "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что работавшая всю ночь сигнализация омрачила праздник жителям Казани.

Сигнализация сработала в 23:00 31 декабря, однако вначале никто не обратил на это внимания из-за новогодних событий.

Однако к 3:00 жители начали испытывать неудобство из-за настойчивого шума. Сигнализация продолжала звучать, а оперативные службы так и не прибыл на вызовы. Где был слышен звук?