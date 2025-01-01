Работавшая всю ночь сигнализация омрачила праздник жителям Казани

В новогоднюю ночь казанцы столкнулись с громкой сигнализацией, которая раздавалась от магазина. Очевидцы рассказали KazanFirst, что на улице Минская, 12, сигнализация сработала в 23:00 31 декабря, однако вначале никто не обратил на это внимания из-за новогодних событий.

Однако к 3:00 жители начали испытывать неудобство из-за настойчивого шума. Сигнализация продолжала звучать, а оперативные службы так и не прибыл на вызовы.

Как сказали местные жители, сигнализация сработала на складе организации «Самокат», и они выразили мнение, что она предназначена исключительно для отпугивания мышей и людей.

Ранее мы писали о том, что жители Казани массово нарушили правила запуска фейерверков. Очевидцы сняли на видео, как жители Кировского района запускают салюты во дворе, что создает опасность для детей и родителей.