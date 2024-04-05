Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

На пр. Камалеева в Казани троллейбусы парализовали движение

На проспекте Камалеева в Казани 15 троллейбусов парализовали движение
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В Казани на пр. Камалеева на время перестали курсировать троллейбусы. Причина - повреждение контактной сети. Об этом «Реальному времени» сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

2 часа назад на пр. Камалеева скопилось примерно 15 троллейбусов. Водители находятся в пробке. В компании рассказали, что на месте уже работают аварийные службы.

Ранее мы писали о том, что ночью на парковке ЖК «Весна» на улице Умырзая в Казани загорелись BMW X6 и VOYAH.

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