На проспекте Камалеева в Казани 15 троллейбусов парализовали движение

В Казани на пр. Камалеева на время перестали курсировать троллейбусы. Причина - повреждение контактной сети. Об этом «Реальному времени» сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

2 часа назад на пр. Камалеева скопилось примерно 15 троллейбусов. Водители находятся в пробке. В компании рассказали, что на месте уже работают аварийные службы.

Ранее мы писали о том, что ночью на парковке ЖК «Весна» на улице Умырзая в Казани загорелись BMW X6 и VOYAH.