Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Ночью на парковке ЖК «Весна» в Казани загорелись 2 иномарки

Ночью на парковке ЖК «Весна» на улице Умырзая в Казани загорелись BMW X6 и VOYAH
Ночью на парковке ЖК «Весна» в Казани загорелись 2 иномарки

pixabay.com

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4 апреля 2024 года, примерно в 9 часов вечера на 3 уровне автомобильной парковки на ул. Умырзая в Казани загорелись 2 машины. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В ведомстве рассказали, что на месте горел автомобиль BMW X6, лакокрасочное покрытие и остекление машины VOYAH.

Пожар сотрудники МЧС потушили на площади 9 квадратных метров. Потерпевших нет.

По информации ведомства, предварительная причина возгорания - неисправность систем, узлов и механизмов авто.

Ранее мы писали о том, что иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки.

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