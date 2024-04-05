Ночью на парковке ЖК «Весна» на улице Умырзая в Казани загорелись BMW X6 и VOYAH

Ночью на парковке ЖК «Весна» в Казани загорелись 2 иномарки
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4 апреля 2024 года, примерно в 9 часов вечера на 3 уровне автомобильной парковки на ул. Умырзая в Казани загорелись 2 машины. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
В ведомстве рассказали, что на месте горел автомобиль BMW X6, лакокрасочное покрытие и остекление машины VOYAH.
Пожар сотрудники МЧС потушили на площади 9 квадратных метров. Потерпевших нет.
По информации ведомства, предварительная причина возгорания - неисправность систем, узлов и механизмов авто.
Ранее мы писали о том, что иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки.
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