На пожаре в Чистополе спасли 49-летнего мужчину

На улице Энгельса, 103 в 4-комнатной квартире на 5 этаже 5-этажного дома в Чистополе произошло возгорание. Выяснилось, на месте полыхали вещи на площади 1 квадратный метр. Об этом рассказали в МЧС по Республике Татарстан.

Во время тушения огня на полу кухни спасатели нашли владельца квартиры без сознания и вытащили с помощью маски. Оказалось, что у 49-летнего мужчины было отравление продуктами горения, его доставили в больницу.

Предварительная причина возгорания - неосторожность в ходе курения.

В ГУ МЧС РФ по РТ напомнили, что курить можно лишь в специальных местах при наличии пепельницы. Кроме того, следует убедиться, что после курения сигарета потушена.

Ранее мы писали о том, что в Чистопольском районе из-за курения на пожаре погибли 2 человека. Происходило горение 1-этажного строения по всей площади.