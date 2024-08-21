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На Каскаде прудов в Альметьевске оборудовали понтон для уток

Специалисты отметили, что территория предназнач...

ТГ администрации Альметьевска

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В городе на Каскаде прудов специалисты организовали понтон для уток. Пространство поможет птицам с легкостью выбираться из воды. Об этом рассказали в мэрии в своем ТГ.

Специалисты отметили, что территория предназначена только для уток, а не для людей.

Напомним, не так давно выяснилось, что уже в сентябре в Альметьевске появился киноцентр «Спутник Махмай». Мэр района Тимур Нагуманов заявил, что на этом участке людей смогут научить, как бережно обращаться с животными и перестать их бояться.

Ранее мы писали о том, что в Лаишевском районе тракторист заживо закопал мужчину в траншее. По информации следствия, местный житель нанял тракториста, чтобы проложить траншеи. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета возбудили уголовное дело после причинения смерти человеку по неосторожности.

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