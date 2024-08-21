На Каскаде прудов в Альметьевске оборудовали понтон для уток
ТГ администрации Альметьевска
В городе на Каскаде прудов специалисты организовали понтон для уток. Пространство поможет птицам с легкостью выбираться из воды. Об этом рассказали в мэрии в своем ТГ.
Специалисты отметили, что территория предназначена только для уток, а не для людей.
Напомним, не так давно выяснилось, что уже в сентябре в Альметьевске появился киноцентр «Спутник Махмай». Мэр района Тимур Нагуманов заявил, что на этом участке людей смогут научить, как бережно обращаться с животными и перестать их бояться.
Ранее мы писали о том, что в Лаишевском районе тракторист заживо закопал мужчину в траншее. По информации следствия, местный житель нанял тракториста, чтобы проложить траншеи. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета возбудили уголовное дело после причинения смерти человеку по неосторожности.
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