На дорогах Татарстана вышло 374 снегоуборочных машин

В Республике Татарстан 374 единицы снегоуборочной техники ведут работы по очистке дорог от выпавшего снега. Как проинформировали в региональном Министерстве транспорта, накануне ночью на трассы вышло 253 машины.



За прошедшие сутки на обработку дорог было потрачено около 5000 тонн песко-соляной смеси, 120 тонн соли и 50 тонн солевого раствора. Эти действия направлены на поддержание безопасного состояния дорожного покрытия и предупреждение возникновения гололёда.



Всего же в работах по содержанию дорог в Татарстане принимают участие свыше 900 специализированных машин. Они не только чистят проезжую часть от снега, но и распределяют противогололёдные реагенты, что помогает снизить вероятность ДТП.



Министерство также настоятельно рекомендует водителям проявлять особую бдительность во время поездок в сложных погодных условиях и учитывать актуальную ситуацию на дорогах.