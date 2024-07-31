На директора ООО в РТ возбуждено дело за преднамеренное банкротство

Правоохранители зафиксировали факт преднамеренного банкротства компании со стороны директора и учредителя ООО. Об этом рассказали в ведомстве.

Оказалось, что фигуранты в период с июня 2021 года по июль 2023 года заключил пару сделок по продаже товаров компании самому себе по ценам, которые были гораздо ниже рыночных.

В результате неплатежеспособность компании увеличилась, а ее владелец после обмана обратился в суд с просьбой признать его банкротом. Сумма ущерба - больше 134 млн рублей.

В отношении бизнесмена было возбуждено дело. Сейчас суд думает над избранием ему меры пресечения. Об этом рассказали в МВД по РТ.

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