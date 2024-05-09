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На 38 км трассы под Казанью в столкновении легковушек пострадали 3 человека

Все произошло на 38 км трассы Казань – Шемордан

ГИБДД

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Вечером 8 мая 2024 года, в Пестречинском районе Татарстана случилось серьезная авария, в которой пострадали 3 человека. Об этом изданию «Татар-информ» сообщили свидетели произошедшего.

Все произошло на 38 км трассы Казань – Шемордан при участии "Гранты" и "Datsun", в котором были 3 человека.

Судя по фотографии, удар был настолько сильным, что второй автомобиль сильно поврежден.

По словам свидетелей, в результате дорожного происшествия пострадал водитель «Лады» и 2 пассажиров второй машины Их увезли на автомобиле скорой помощи.

Ранее мы писали о том, что пьяная компания влетела на Hyundai Equus в бетонный забор.

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