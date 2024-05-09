Пьяная компания влетела на Hyundai Equus в бетонный забор
region116.dtp.official | Регион 116 Казань
В Буинске Татарстана молодежь не справилась с управлением и влетела на машине в бетонный забор сахарного завода. Об этом рассказали в телеграм-каналах РТ.
По словам автора поста, все случилось примерно 5 часов утра. Водитель Hyundai Equus врезался в бетонный забор местного сахарного завода 9 мая.
Местный житель рассказал, что свидетели видели компанию в неадекватном состоянии внутри.
В комментариях люди были шокированы тем, что ограждение оказалось повреждено после столкновения. Жительница региона Алина думала, что «эти заборы монументальные».
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