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Пьяная компания влетела на Hyundai Equus в бетонный забор

Жительница региона Алина думала, что «эти заборы монументальные»

region116.dtp.official | Регион 116 Казань

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В Буинске Татарстана молодежь не справилась с управлением и влетела на машине в бетонный забор сахарного завода. Об этом рассказали в телеграм-каналах РТ.

По словам автора поста, все случилось примерно 5 часов утра. Водитель Hyundai Equus врезался в бетонный забор местного сахарного завода 9 мая.

Местный житель рассказал, что свидетели видели компанию в неадекватном состоянии внутри.

В комментариях люди были шокированы тем, что ограждение оказалось повреждено после столкновения. Жительница региона Алина думала, что «эти заборы монументальные».

Ранее мы писали о том, что в Менделеевске лихач на «Ладе» опрокинулся на крыш.

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