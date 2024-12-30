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На 1,2 млрд рублей продали продукции на сельскохозяйственных ярмарках Татарстана

Осенние сельскохозяйственные ярмарки, прошедшие...

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Осенние сельскохозяйственные ярмарки, прошедшие в Татарстане, завершились успешным итогом, с общими продажами на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

В рамках 16 дней ярмарок, проведённых с 14 сентября по 29 декабря, фермеры региона реализовали более 6,5 тысяч тонн различных овощей, включая 3,9 тысячи тонн картофеля. Также были проданы 295,5 тонн разливного молока, 655,4 тонны сахара, 2,8 миллиона куриных яиц и 1,3 тысячи тонн мяса, из которых 714,1 тонны составила говядина.

Мероприятия охватили 13 торговых точек Казани, две площадки в Набережных Челнах, а также территории Зеленодольского и Нижнекамского районов. В общей сложности, в ярмарках приняли участие 23 торговые точки. Чтобы обеспечить бесперебойную доставку товаров, было задействовано более 14 тысяч единиц транспортных средств, что помогло доставить продукцию к покупателям на удалённые территории.

В 2023 году продажи на ярмарках составили рекордные 1,7 миллиарда рублей, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Организаторы отмечают значительный интерес к фермерским и органическим продуктам, которые становились всё более популярными среди жителей региона. В дополнение к традиционным товарам, таким как мясо, молоко и овощи, ярмарки также предлагали натуральную продукцию от местных производителей.

Данные мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», поддерживающего сельское хозяйство и развитие фермерских хозяйств в России, который был инициирован президентом Владимиром Путиным в 2019 году.

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