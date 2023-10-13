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Может получить и материнский капитал: в РТ рассказали, на какие субсидии имеет право отец

В Татарстане отцы могут претендовать на субсидии на детей
Может получить и материнский капитал: в РТ рассказали, на какие субсидии имеет право отец

Екатерина Ряполова

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В Татарстане уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец напомнила, на какие субсидии имеет право отец ребенка. Она отметила, что у пап есть право на пособие по уходу во время болезни детей до семи лет: при стаже работы до пяти лет выплачивает 60% от заработной платы, а при стаже, превышающем восемь лет, - 100%.

Отец имеет право и на получение материнского капитала. По данным на февраль 2023 года выплаты составляют 775 тысяч рублей, если ранее никаких средств не было получено.

Ирина Волынец обратила внимание и на единовременное пособие, которое выплачивается одному из родителей при рождении ребенка. В этом году такая выплата составляет 22,9 тысячи рублей.

Можно также получить средства и в качестве ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Тогда родитель получить 40% от заработка, однако эта сумма не должна быть меньше минимального размера пособия, то есть 8,5 тысячи рублей.

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