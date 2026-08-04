Экспортная выручка РФ от сухарей и гренок превысила 25 млн долларов
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Более 25 млн долларов принесли России продажи сухарей и гренок за рубеж с января по июнь. Денежный объем экспорта вырос почти на 20%, уточнили в федеральном центре «Агроэкспорт».
Крупнейшим покупателем оказался Казахстан, закупивший продукции почти на 15 млн долларов. Беларусь приобрела сухарей и гренок на 4,6 млн долларов, Кыргызстан — на 1,3 млн. В топ-5 импортеров также вошли Таджикистан и Азербайджан.
После пятилетнего перерыва в 2026 году возобновились поставки в Ливию. Всего сухари и гренки отгружались в пятьдесят стран мира.
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