Молодые люди принимают активное участие: впервые 2140 тысяч татарстанцев проголосуют на выборах Президента РФ

На выборах Президента России впервые проголосуют 214 тысяч жителей Татарстана

На выборах президента России, которые будут проходить в 2024 году, впервые проголосуют 214 тысяч молодых жителей Татарстана, сообщил председатель Центризбиркома Андрей Кондратьев.

Спикер отметил, что молодые люди принимают активное участие в выборах, чему способствует в том числе и работа, которую проводит ЦИК РТ. К примеру, в единый день голосования 10 сентября в Татарстане явка впервые голосующих молодых избирателей составила 91,4% - из 1 410 пришли 1 289 человек.

Напомним, что ранее официальные представитель Кремя Дмитрий Песков сообщил, что действующий президент России Владимир Путин на данный момент еще не принял решение относительно участия в выборах в 2024 году.