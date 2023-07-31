Младшему не было даже года: страшная стихия унесла несколько жизней в Татарстане

Глава РТ выразил соболезнования родным и близким погибших в урагане 29 июля жителей республики

Глава Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях отметил трагичность минувшей субботу, 29 июля, для ее жителей. Он напомним, что страшная стихия в этот день унесла жизни девяти местных жителей, среди которых четверо были детьми.

Помимо этого, в соседней республике Марий Эл, рассказал раис Татарстана, ветер повалил деревья на палатки и несмотря на оперативную работу спасателей восемь человек все же скончались от полученных травм. В их числе было трое детей, а младшему малышу не было даже года.

На данный момент уже было установлено, что погибшие - жители Высокогорска, Казани, Зеленодольского и Пестречинского районов. В Казани погибла 14-летняя девочка на базе отдыха. Причиной трагедии стало упавшее дерево. Рустам Минниханов выразил глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этот день.

На данный момент 11 пострадавших из Татарстана находятся в больницах. Глава РТ дал поручения держать на контроле оказание всей необходимой помощи.