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· Алина Алмакаева

Министерство спорта Татарстана прокомментировало ситуацию с «Татнефть Ареной»

Министерство спорта Татарстана прокомментировало ситуацию с «Татнефть Ареной»

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Министерство спорта Татарстана выступило с комментарием по поводу ситуации с ареной «Ак Барса». Ранее сообщалось о том, что в связи с проведением «Игр будущего», команда «Ак Барс» не сможет провести три последних матча регулярного чемпионата и первую игру плей-офф на «Татнефть-Арене».

В настоящее время организаторы «Игр будущего» рассматривают различные варианты мест проведения турнира, включая «Татнефть-Арену». Однако окончательное решение еще не принято, и график игр «Ак Барса» остается неизменным на данный момент, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

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