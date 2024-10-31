Метеоролог КФУ Переведенцев рассказал, когда в РТ начнется резкое похолодание

По информации синоптика Казанского федерального университета Юрия Переведенцева, в 2023 году в это время в регионе местами уже был снег, а температуры были минусовыми, пишет «Татар-информ».

Специалист рассказал, что уже во 2-й половине текущей недели на европейской территории РФ прогнозируется Арктическое вторжение с уменьшением температур и выпадением снега.

После 3 ноября погода в Татарстане станет немного ухудшаться: ночью могут быть дождь со снегом и гололед.

Метеоролог подчеркнул, что в республике климатическая зима наступает уже в 20-х числах последнего месяца осени.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан начинают постепенно готовятся к открытию 2 катков. Работы по подготовке объектов уже стартовали. Как рассказали представители Дирекции парков и скверов Казани, катки могут быть доступны для посетителей уже во 2-й половине декабря