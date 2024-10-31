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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани откроются 2 катка

Работы по подготовке объектов уже стартовали

pixabay.com

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В региональной столице Республики Татарстан начинают постепенно готовятся к открытию 2 катков. По информации ГТРК «Татарстан», катки будут в парке «Черное озеро», а также в сквере 100-летия образования стройотрасли РТ.

Работы по подготовке объектов уже стартовали. На текущей неделе в парке «Черное озеро» был осушен искусственный водоем и уже началась очистка места от мусора. Похожие работы эксперты уже проводят в сквере.

Как рассказали представители Дирекции парков и скверов Казани, катки могут быть доступны для посетителей уже во 2-й половине декабря, когда температура воздуха опустится до минусовой отметки.

Ранее мы писали о том, что термы на Оренбургском тракте не откроют свои двери осенью текущего года. Об этом рассказали в телеграм-канале «Термы „Пляж“». Однако на сайте терм уже сейчас можно заранее забронировать годовой абонемент.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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