Метеоролог КФУ Переведенцев назвал причину аномально теплого сентября в РТ

Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, что одна из особенностей сентября текущего года в РТ - отсутствие бабьего лета.

Специалист рассказал, что антициклон приносит ветер из Средней Азии, где намного теплее, чем в Татарстане.

Помимо этого, синоптик Тимур Аухадеев подчеркнул, что 18 сентября 2024 года, был 117 день лета. Летним временем называется период, когда температура в среднем в день больше +15 градусов. В среднем таких суток в году 92.

Метеоролог отметил, что в последний раз такое фиксировалось 15 лет назад. В истории было только 4 случая с таким жарким началом первого месяца осени.

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