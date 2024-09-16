Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил «завтра-послезавтра» подать тепло

В Челнах могут дать тепло уже совсем скоро. Мэр города заявил, что отопление должно появиться в домах и различных социальных объектах уже «завтра-послезавтра».

Мэр рассказал, что сентябрь даёт возможность хозсубъектам как надо подготовиться к отопительному сезону. Образно говоря, уже завтра-послезавтра специалисты начнут запускать и принимать тепло.

Наиль Магдеев также отметил, что должна быть 100-процентная готовность перед непосредственным подключением.

Ранее мы писали о том, что казанский шоумен подает в суд на Хабиба и Катю Адушкину на 400 000 рублей.

Сейчас мужчина предлагает Хабибу записать с ним новую песню "Путин, Лукашенко, Кадыров" за его деньги.

Не так давно мужчина разобрался с Моргенштерном, Кридом, Карнавал и Покров. Сейчас в процессе Егор Шип, Ваша Маруся и еще Милохин.