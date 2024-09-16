Казанский шоумен подает в суд на Хабиба и Катю Адушкину на 400 000 рублей

Шоумен, певец и актёр из Казани написал в своём телеграм-канале, что осталось только 2-3 звезды тик-тока, которые неверно использовали его песню "Владимир Путин молодец". Не так давно мужчина разобрался с Моргенштерном, Кридом, Карнавал и Покров. Сейчас в процессе Егор Шип, Ваша Маруся и еще Милохин. У первого молодого человека приставы заблокировали счета и наложили запрет на выезд в другие государства, однако сам он не спешил выплачивать компенсацию. Сперва Олег Лихачев с юристами получили только 106 000. Сейчас известно о том, что компенсация выплачена. Также скоро он получит исполнительный лист на Даню Милохина, пишет Daily Storm.

Сейчас мужчина предлагает Хабибу записать с ним новую песню "Путин, Лукашенко, Кадыров" за его деньги.

Ранее мы писали о том, что жаркая погода, которая была на минувшей неделе в Казани не побила климатический рекорд.