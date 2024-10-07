Мэр Челнов Магдеев возмутился из-за жалоб населения на отопление

В Челнах власти приказали не оставлять ни одну квартиру без тепла.

Первый замглавы исполкома Илья Зуев сообщил, что в мэрию приходит множество жалоб из-за жары в помещениях. Якобы люди недовольны, что у них включено отопление.

Мэр города Наиль Магдеев заявил, что большинству тепло нужно.

Глава Набережных Челнов сообщил, что отопление начали включать 23 сентября 2024 года. Теперь в больницах, детсадах и школах стало тепло.

Отопление включено уже в 1 731 объектах города.

Магдеев приказал следить, чтобы без тепла никто не остался, пишет "Татар-информ".

Ранее мы писали о том, что раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отправил телеграмму с соболезнованиями супруге умершего академика Российской академии наук и кардиохирурга Рената Акчурина.

Глава региона также добавил, что он разделяет боль тяжелой потери.