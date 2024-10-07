Мэр Челнов Магдеев возмутился из-за жалоб населения на отопление
Екатерина Елисеева
В Челнах власти приказали не оставлять ни одну квартиру без тепла.
Первый замглавы исполкома Илья Зуев сообщил, что в мэрию приходит множество жалоб из-за жары в помещениях. Якобы люди недовольны, что у них включено отопление.
Мэр города Наиль Магдеев заявил, что большинству тепло нужно.
Глава Набережных Челнов сообщил, что отопление начали включать 23 сентября 2024 года. Теперь в больницах, детсадах и школах стало тепло.
Отопление включено уже в 1 731 объектах города.
Магдеев приказал следить, чтобы без тепла никто не остался, пишет "Татар-информ".
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