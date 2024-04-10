В метро Казани машинист высадил людей из поезда из-за технических неполадок

На казанской станции метро «Козья слобода» машинист электротранспорта высадил пассажиров и заявил, что он никуда не поедет. Такие сведения появилась в социальных сетях. Кроме того, проблемы были с вагонами на станции «Яшьлек»: электропоезд останавливался, а освещение было со сбоями.

В МУП «Метроэлектротранс» рассказали «Вечерней Казани», что транспорт на «Козьей слободе» перестал работать по техническим причинам. Состав направили в электродепо для дальнейшего осмотра. Сейчас все станции Казанского метрополитена работают в старом режиме. График движения электропоездов идёт без нарушений.

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