Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Безопасности школ Республики Татарстан угрожает недостаток денег

Безопасности школ и детских садов Татарстана угрожает недостаток денег
Безопасности школ Республики Татарстан угрожает недостаток денег

pixabay.com

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В Татарстане частные охранные предприятия или ЧОП не хотят заключать контракты на охрану школ из-за низкой заработной платы. Об этом рассказал замминистра образования и науки региона Станислав Андреев.
По его словам, в бюджете РТ на 2024 год уже заложили 1,44 млрд рублей на охрану школ и детсадов. Так, охрана школ 1 и 2 категорий опасности обходится в 150 рублей за 1 час, а 3 категории — в 130 рублей за час.

По этой причины ведомство предложило увеличить заработную плату за охрану до 162 и 140 рублей. Из регионального бюджета на это еще около 110 000 000 рублей, пишет Коммерсантъ. В настоящее время предложение находится на рассмотрении Министерства финансов Татарстана.

Депутаты Госсовета пообещали поддержать предложение.

Ранее мы писали о том, что благодаря нацпроекту в Московском районе Казани «поумнеет» улица Серова.

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